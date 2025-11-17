La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, afirmó que la responsabilidad de impulsar medidas más severas para asegurar el control de Betssy Chávez recaía en la Fiscalía.

Indicó ante la prensa que el tribunal no puede ser señalado por esta situación y recordó que “con todo cariño y respeto, quien ha tenido la última responsabilidad ha sido la Fiscalía”. Añadió que el Ministerio Público estaba en capacidad de insistir con nuevas solicitudes, pero no lo hizo.

Pacheco también se refirió a la situación interna del Ministerio Público, en particular a la falta de definición sobre la asunción de funciones de Delia Espinoza como fiscal suprema.

Pacheno manifestó que esta demora genera “zozobra” e incertidumbre en la ciudadanía e insistió en que todas las resoluciones judiciales deben cumplirse. Evitó pronunciarse sobre un posible desacato de la Junta Nacional de Justicia, al señalar que no ha revisado la resolución relacionada.

