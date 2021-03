Marco Zevallos, candidato al Congreso con el número 12 por el Partido Morado, partido político que pretende llevar a la presidencia a Julio Guzmán, debatió con Gustavo Cesti, quien postula con el número 13 por Somos Perú, agrupación política que busca que Daniel Salaverry sea presidente del país, en Tribuna Electoral, espacio en diario Correo para conocer las propuestas e ideas de los candidatos al Parlamento, con miras a las elecciones del 11 de abril.

¿Por qué quiere ser congresista?

“Creemos que esta bancada morada, a partir del 28 de julio puede continuar el trabajo que nuestra bancada en el Congreso venía desarrollando. En los particular, me interesa colocar sobre la mesa tres temas a discutir: reforma de Lima, agenda ambiental como eje articulador de las políticas públicas y política cultural de nuestro país”, expresó en este diario.

¿Qué propone para resolver la demanda de oxígeno en el Perú?

Según el postulante al Parlamento, lo que debería hacer el gobierno de Francisco Sagasti es revisar los estándares en los niveles de excelencia del oxígeno que se presenta hoy.

“Eso puede ser perfectamente cambiado solo modificando la reglamentación a nivel del sector salud. Es al nivel del propio Minsa, donde esto podría generarse y cambiar. Sin perjuicio de ello, lo que deberíamos generar es que todos los gobiernos locales deberían esforzarse en generar condiciones para contar con plantas de oxígeno que puedan estar disponibles a nivel de la población”, manifestó

¿Qué propone para combatir la corrupción en todos los niveles de Estado?

“ Lo primero es recuperar la confianza de la ciudadanía . En ese sentido, desde el Congreso hay acciones que se deben desarrollar. Por ejemplo, se ha logrado eliminar la figura de la inmunidad porque se había convertiro en impunidad, pero deberíamos seguir incidiendo sobre el tema en tanto si es que corresponde que los congresistas tengan un fuero especial a nivel de la Corte Suprema. Lo segundo, desde el Congreso tiene que haber mensajes clarísimos de que no puede existir blindaje absolutamente para nadie. Lo tercero que hemos planteado es que el sistema anticorrupción debería tener una connotación y una configuración particular y para eso no solo hay que dotarlo de recursos, sino de herramientas legales para que esté fortalecido y no sometido a otro tipo de intereses” , indicó.

