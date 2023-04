A través de un oficio enviado por la vocera de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, al oficial mayor del Congreso, Javier Ángeles, se decidió retirar a la legisladora María Cordero Jon Tay de todas las comisiones que integra en el Congreso de la República tras conocerse que recortó hasta el 75% del sueldo de su trabajador.

De acuerdo al documento al que accedió Correo, la fujimorista ya no pertenecerá a las comisiones especiales y ordinarias, así como la Comisión Permanente y el Consejo Directivo del Parlamento.

Y es que, el último domingo, se revelaron audios donde se escucha a la congresista presionar a su trabajador para acudir a un cajero para que retire parte de sueldo y le indica “vamos al banco”.

“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez. (…) ¡No! ¡Vamos al cajero! No, es que yo no sé tus pagos. O sea, eso no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se te dijo de un comienzo. Se te dijo. Braden también lo ha dicho. Eso es intocable. No, vamos al banco. Por eso, vamos al banco. No te dio tiempo, vamos al banco. Ahí tienes tiempo, vamos al banco. Ahí en el mismo Jockey hay un montón de bancos” , se le escucha decir a la fujimorista.

Por esta situación, la Comisión de Ética del Congreso anunció que sesionará de manera extraordinaria este martes 18 abril, a las 18:30 horas, a fin de proponer la denuncia de oficio contra la congresista Cordero Jon Tay.

Cabe destacar que el Ministerio Público ya inició una investigación preliminar contra la legisladora ‘naranja’ por el presunto delito de concusión tras presuntamente realizar cobros irregulares a su trabajador. En este caso se ha incluido a Braden Alexander Paredes Calla, técnico de archivos del Congreso de la República, como presunto cómplice de la parlamentaria.

