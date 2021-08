La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se mostró a favor de que la próxima elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sea por invitación del Parlamento y no por la vía del concurso público.

“A mí me parece mejor la invitación, sinceramente no lo hubiera eliminado, porque puedes invitar a una personalidad que te acepte y no estar en este tema (concurso público). La verdad ya las personalidades no se presentan porque no quieren ser maltratados”, sostuvo la titular del Parlamento en el programa Agenda Política.

En esa línea, dijo que en la modalidad del concurso público “no se presentan los mejores” y que es mejor la invitación a un magistrado, un jurisconsulto y una persona “que realmente sabe del tema”

Asimismo, dijo que la elección de los miembros del TC será una prioridad en el Congreso y lamentó que existan magistrados con mandato vencido por más de dos años, quienes “no deberían estar ahí”-

“Se va a conversar con las demás bancadas para que entiendan la necesidad de aprobar (la elección de los magistrados) y que es una responsabilidad nuestra. El Congreso anterior modificó este tema y lo ha hecho por concurso. La opción era la invitación y en aras de la transparencia modificaron la elección e hicieron el tema del concurso”, dijo.

Al final de la entrevista, Alva precisó que su opinión es personal y que aún no ha conversado con su bancada sobre la opción de plantear una elección al TC por invitación, el cual defendió y puso como ejemplo el caso de un familiar.

“Mi tío Javier que era de Acción Popular jamás en toda su trayectoria puso al partido o la política ante la responsabilidad de ser magistrado. No porque sea de un partido político va a apelar el cargo político. Aún no he conversado con las demás bancadas si les parece bien”, señaló Alva.

