La Junta Nacional de Justicia (JNJ) eligió a la magistrada María Teresa Cabrera como presidenta de la institución para el periodo 2026-2027, tras obtener cuatro votos a favor en la sesión de instalación del pleno.

La nueva titular asumirá funciones el 1 de enero de 2026, en reemplazo de Gino Ríos, y tendrá a su cargo la conducción del organismo encargado de seleccionar, ratificar y supervisar a jueces y fiscales en todo el país.

En la misma sesión también fue elegido Víctor Hugo Chanduví Cornejo como vicepresidente de la JNJ, cargo que actualmente ocupa Cabrera, conformando así el nuevo equipo directivo que coordinará los procesos de evaluación y supervisión del desempeño de magistrados.

María Cabrera es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Posee estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial, un máster europeo en Gestión Pública. Asimismo, ha seguido programas de dirección estratégica y administración de crisis en la Marina de Guerra del Perú y en la Fuerza Aérea del Perú.

Como jueza, en el 2008 condenó a la conductora de televisión Magaly Medina por el delito de difamación agraviada contra el futbolista Paolo Guerrero.