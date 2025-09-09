La congresista Martha Moyano sostuvo que el Poder Judicial está en la obligación de aplicar la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso y advirtió que los magistrados que se nieguen a cumplirla incurrirían en prevaricato.

“La amnistía es una decisión exclusiva del Congreso, y los jueces no pueden ir contra esa norma”, subrayó la parlamentaria.

Según explicó, existen procesados que llevan más de dos décadas enfrentando procesos judiciales, por lo que la medida busca dar una salida definitiva a estos casos.

Moyano consideró que las discrepancias surgidas en torno a la aplicación de la amnistía reflejan la necesidad de acelerar una reforma judicial. A su juicio, los fallos contradictorios de los jueces en torno a esta materia generan un escenario de inseguridad jurídica que debe ser resuelto con celeridad.

En esa línea, insistió en que el Congreso tiene la facultad de legislar sobre amnistías y que corresponde al Poder Judicial limitarse a su ejecución.

Postura frente a la situación de Delia Espinoza

La parlamentaria también se pronunció sobre la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respecto a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En su opinión, las determinaciones de la JNJ deben ser acatadas, incluso en aquellos casos que generan controversia.

Sobre la actuación de Espinoza, Moyano remarcó que corresponde llevar a cabo una evaluación profunda, en particular frente al debate sobre si la reposición de la suspendida fiscal Patricia Benavides debía resolverse en el ámbito de la JNJ o por la Junta de Fiscales Supremos.

Finalmente, Moyano reiteró que este contexto evidencia la urgencia de un cambio estructural en el sistema de justicia.