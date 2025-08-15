El expresidente Martín Vizcarra pasó su primera noche en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, en Ate, tras la orden del Poder Judicial de cumplir cinco meses de prisión preventiva. La medida fue dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, quien consideró insuficiente la comparecencia simple para garantizar su proceso judicial.

Vizcarra fue trasladado al penal la víspera. En este establecimiento también se encuentran recluidos los exmandatarios Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo, procesados y sentenciados por distintos casos de corrupción y otros delitos.

Durante su primera jornada en prisión, Vizcarra recibió la visita de su abogado defensor, quien anunció que apelará la medida alegando que su patrocinado cuenta con arraigo familiar y profesional.

El exmandatario es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, acusado de recibir sobornos para adjudicar las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional. La fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión en su contra.