Nuevas conversaciones entre un allegado del expresidente Martín Vizcarra y una persona encargada de vigilarlo, complicarían la situación del exmandatario. En los diálogos, revelados por Canal N, se expone una presunta trama de beneficios ilícitos que incluyen manipulaciones de informes policiales a favor del exjefe de Estado.

Se trata de una conversación entre Hugo Misad Trabucco y un hombre de seguridad del Estado identificado como ‘Manuel’. En la conversación, ambos coordinan las actividades que se colocarán en el informe de actividades de Vizcarra el cual debe ser presentado ante el Poder Judicial.

“Huguito, un favor, dígale al ingeniero Martín de que... ¿qué voy a poner hoy día en el reporte a mi informe?”, le comenta el hombre de seguridad del Estado a Trabucco, quien responde: “Yo le dije en la mañana, pero va a venir más rato porque para cerrar ya el documento”.

“Para que no haya ningún tipo de problema, no haya ninguna observación”, agrega el seguridad.

Como se sabe, para salir de Lima, el exjefe de Estado debe pedir permiso al juzgado y presentar un informe detallado de sus actividades, reuniones y encuentros. Adicionalmente, en el marco de la investigación relacionada con el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, se han registrado numerosas llamadas telefónicas que, por disposición judicial, han sido interceptadas por las autoridades policiales.

“Ayer no me envió nada, ya no me dijo. Hice un reporte así nomás, más o menos nomás, al cálculo”, afirma ‘Manuel’. “Haz uno nomás que ha estado con la familia ¿no?”, Hugo Misael Trabucco le contesta.

Dichas conversaciones revelan coordinaciones sobre la información que debe incluirse o excluirse de los informes relacionados con las actividades del expresidente durante su reciente viaje a Moquegua, llevado a cabo entre el 9 y el 13 de enero pasado. Las coordinaciones son constantes y utilizan como nexo a Hugo Misad Trabucco, amigo cercano al exmandatario.

“Voy a llamarlo pe’ a Martín para ver qué actividades va a tener hoy día, para hacer pe’ para que coincida con su permiso y no haya problemas”, anuncia ‘Manuel’ y el amigo de Vizcarra le consulta: “Ah, ya. Bacán, bacán. ¿Tú estás a cargo de la seguridad del Estado?” y él responde “sí”.

“Informa como tú dices, dentro de lo que es. (...) O sea lo que no quiere, eh... Si ustedes informarían si se está reuniendo con grupo políticos, ahí si lo...”, advierte Trabucco, uno de los investigados por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’.

No se tiene certeza sobre las personas con las que Martín Vizcarra se reúne, ni si coordina o no con posibles testigos que podrían implicarlo aún más en los procesos legales en su contra.