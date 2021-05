Máximo San Román, exvicepresidente durante el gobierno de Alberto Fujimori fue presentado este martes como parte del equipo técnico de Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular. En sus palabras iniciales habló de la importancia de la educación tecnológica y de defender la democracia. Las elecciones en Perú se realizará el próximo 6 de junio.

“Estamos aquí para defender la libertad y la democracia. Tenemos un pueblo maravilloso, talentoso, creativo y emprendedor, solamente le falta la oportunidad. A mi me la dieron, como a Rómulo (Mucho) con la educación, con educación tecnológica, con eso vamos a lograr que nuestro país ocupe los mejores sitiales en el desarrollo del país y del mundo”, indicó.

Asimismo, explicó sus motivos de unirse al equipo técnico de Fujimori Higuchi.

“Estamos en una situación dramática, difícil. Mis hijos, mis 10 nietos corren el riesgo de caer en un gobierno comunista, socialista, donde todos enfrentan. Vemos los ejemplos, cómo podemos ser tan ciegos de no poder ver lo que pasa en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, cómo podemos cerrar los ojos. Quiero que mi pueblo reaccione, reflexione, hasta cuándo nos vamos a dejar engañar por la demagogia, con el facilismo. Tenemos que reaccionar, somos hombres valientes y fuertes, y tenemos que luchar. En mi historia y en mi trayectoria he hecho frente a la dictadura ofreciendo mi vida , pero hemos salido adelante con el pasar de los tiempos hemos salido adelante”, señaló Máximo San Román.

Amistad con la familia Fujimori

Aprovechó la oportunidad para aclarar que nunca ha sido maltratado por la familia Fujimori, al contrario mantiene una amistad y una relación de cordialidad. Al finalizar su intervención, emitió un pequeño discurso en quechua.

“Y quiero aclarar un detalle, hay mucha gente que cree que he sido maltratado, que he sido ninguneado en algún momento después de haber cumplido las funciones más importantes que el país otorga a una persona: Vicepresidente, Presidente del Congreso, Presidente Constitucional, congresista, asesor ad honorem, después de todos esos cargos, dicen que me han maltratado. Mentira, nunca he recibido ningún maltrato de la familia Fujimori, ni de Alberto ni de Keiko, al contrario siempre hemos mantenido nuestra cordialidad y amistad, que no se debe perder, y eso es lo que busco con el pueblo del Perú, basta de odios. Podemos tener discrepancias, pero no odios”, finalizó.

