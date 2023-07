Con un Mensaje a la Nación que duró más de 3 horas y convirtiéndose en el más largo en los últimos 10 años, la presidenta Dina Boluarte expuso sus proyecciones de Estado en donde destacaron varias cosas, sin embargo, distintas fueron las opiniones de los parlamentarios.

Alejandro Muñante (Renovación Popular)

“33 iniciativas encaminadas a reducir la inseguridad ciudadana es positivo, estaremos atentos para su debate. En esa tarea debemos agolparnos las autoridades. Ya basta de distracciones y polarizaciones que solo benefician a los que perdieron poder”, dijo.

Alejandro Cavero (Avanza País)

“Anuncios, cifras, resultados, algunos buenos, otros no tanto. Pero no hay política. No estoy seguro si la gente escucha un mensaje de 72 paginas, con lo cual la presidenta pierde su oportunidad para conectar con la ciudadanía y transmitir un mensaje conciso y claro al país”, indicó.

Silvana Robles (No Agrupada)

“Me he retirado del hemiciclo, porque una presidenta que ordena asesinar peruanos no merece ninguna consideración. Ninguna disculpa será valedera, mientras se continúe terruqueando y persiguiendo al pueblo movilizado”, criticó.

Patricia Chirinos (Avanza País)

“El pueblo quiere obras que puedan ver y palpar, no anuncios que solo son para el aplauso. Las intenciones de la presidenta Boluarte pueden ser muy buenas, pero hay que confrontar la realidad de cómo en más de medio año se vienen desarrollando algunos ministerios en obras y en ejecución presupuestal. El pueblo quiere ver acciones. Si no se hacen cambios en carteras que no están funcionando bien, estas intenciones quedarán una vez más en pura demagogia”, señaló la legisladora.

Arturo Alegría (Fuerza Popular)

“Ha perdido la oportunidad de conectar directamente con la ciudadana de lo que quiere hacer este Gobierno”, aseveró.

Kelly Portalatino (Perú Libre)

“No es ejecutar lo que dejó el gobierno anterior, sino plantear proyecto de gran envergadura. Vamos a ser frontales con un gobierno que no representa a las mayorías”, dijo a RPP.

Maricarmen Alva (Avanza País)

“Hoy celebramos un aniversario más de vida republicana. Sigamos construyendo un Perú más próspero y lleno de esperanza”, expresó.