La cooperación entre el Estado peruano y el Sistema de las Naciones Unidas fue el eje de una reunión entre el presidente del Congreso, Miguel Torres Morales, y la coordinadora residente del organismo en el Perú, Rossana Dudziak.

En el encuentro también participó la diputada Flor Meza, de Fuerza Popular, junto con el equipo técnico de Naciones Unidas.

Entre los asuntos abordados estuvieron la seguridad ciudadana, el acceso a alimentos, el respaldo a las micro y pequeñas empresas (mypes) y las acciones frente al fenómeno El Niño. Ambas partes destacaron la necesidad de articular esfuerzos y adoptar medidas preventivas para atender los desafíos del país.

“Desde el Congreso valoramos profundamente el acompañamiento de Naciones Unidas. La cooperación internacional es clave para avanzar en desarrollo, proteger a nuestras familias y responder con eficacia a los desafíos que enfrenta el Perú. Mi compromiso, y el de la diputada Flor Meza, es trabajar por el bienestar de la población”, señaló Torres Morales.