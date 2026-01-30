El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, encabezó una mesa de trabajo con representantes de gremios de transportistas para fortalecer la coordinación con la Policía Nacional del Perú frente a las extorsiones y otros delitos que afectan al transporte urbano.

La reunión se desarrolló en el distrito de Santa Anita y permitió un intercambio directo sobre las principales preocupaciones en materia de seguridad.

Durante el encuentro, el titular del Mininter reiteró la disposición del Ejecutivo de articular esfuerzos con el sector transporte para enfrentar de manera conjunta las amenazas criminales.

El ministro exhortó a los transportistas a formalizar las denuncias y recordó que existen mecanismos de reserva de identidad y medidas de protección para las víctimas, a fin de no exponerlas durante las investigaciones.

Asimismo, anunció coordinaciones con el Ministerio Público para la implementación de fiscalías especializadas en delitos de extorsión, como parte de la política de lucha contra el crimen organizado.