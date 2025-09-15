El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, afirmó que mantiene una coordinación diaria con la presidenta Dina Boluarte sobre la reforma del sistema previsional y otros temas de la agenda nacional.

“Coordinamos casi a diario sobre una serie de temas, y en el sector Economía ya hemos dejado clara nuestra posición”, señaló el titular del MEF a canal N, al remarcar que el Gobierno busca atender con responsabilidad las demandas ciudadanas vinculadas a las pensiones.

Pérez Reyes adelantó que expondrá próximamente en el Congreso de la República los alcances de la propuesta de reforma de pensiones y las observaciones técnicas realizadas desde su cartera.

Respecto a los audios atribuidos al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, el titular de Economía enfatizó que se trata de un caso que ya está en investigación fiscal. “Estamos hablando de una denuncia que se hizo hace siete meses. La investigación tiene que seguir su curso y determinar si es responsable o no”, precisó, al descartar conocer coordinaciones irregulares.

El ministro subrayó que la prioridad del Ejecutivo es mantener la estabilidad económica y avanzar en la reforma previsional en beneficio de la población.

