El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, ha manifestado que considera “saludable” la investigación preliminar que ha sido iniciada por la Fiscalía en su contra. Esta investigación se centra en su presunta implicación como instigador del delito de tráfico de influencias agravado y, de manera alternativa, cohecho activo específico en agravio del Estado.

Recordemos que estas acusaciones surgieron a raíz de la divulgación de audios que lo vinculan con Walter Ríos y César Hinostroza, quienes están involucrados en el caso conocido como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Me parece saludable que la Fiscalía también se interese”, señaló Eduardo Arana para RPP.

Luego continuó con: “pero quiero también remarcar algo. Eso lo sé por los medios de comunicación. Hace unos meses, salió publicado que la fiscal a cargo de Los Cuellos Blancos había terminado de revisar todos, cada uno, de los audios y videos que tenía en su poder y había clasificado a aquellos con contenido penal y a aquellos que no lo tenían. Evidentemente, estamos hablando que, si desde el año 2018 hasta el día de hoy, no he sido citado, no he sido demandado, no he sido denunciado, la Fiscalía no me ha llamado y que, por la naturaleza de la conversación, no existe un contenido de naturaleza criminal, es evidente que la Fiscalía no procedió”.

Fiscalía abre investigación preliminar al nuevo ministro de Justicia por audio con Walter Ríos

Eduardo Arana juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos el miércoles, dos días después, la Fiscalía le abrió una investigación preliminar como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y, alternativamente cohecho activo específico en agravio del Estado.

El motivo: La difusión de un audio con Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que hoy cumple condena por el caso “Los Cuellos Blancos”.

Durante la comunicación, ambos conversan sobre un proceso judicial en el que Arana es parte y el juez del Callao le haría un “favor”.

Cabe precisar que a esto se le suman unas 36 llamadas que tiene Arana como el exjuez supremo César Hinostroza.

Por otro lado, Canal N presentó un audio que data del 5 de abril de 2018. En la conversación, Arana Ysa menciona una reunión con alguien llamado “Francisco” para hablar del “proyecto a mediano plazo”.

El hoy ministro de Justicia le menciona al prófugo exmagistrado que tienen “varias facturas por cobrar” que podrían “hacerlas extensivas”.

Ambos implicados en el audio se llaman con el término “hermano”.

NO SE VA

“No veo la razón”, así respondió el titular del Minjus al ser consultado por si daría un paso al costado tras los graves cuestionamientos que pesan en su contra.

“No he cometido ningún acto ilegal, no hay nada que crea que tenga un contenido irregular”, afirmó Aranaen RPP.

Consideró que el Gobierno no tendría por qué ratificarle la confianza, porque “en ningún momento” esta ha sido puesta en duda.

Respecto a si la presidenta Dina Boluarte tenía conocimiento o no de sus conversaciones con integrantes de los “Cuellos Blancos, antes de que asumiera el cargo, respondió con inexactitud.

“El premier (Alberto Otárola) sí sabe, le he informado la naturaleza de esta relación. Yo le he explicado oportunamente”, agregó.

Al reiterarla la pregunta, respondió otra vez: “Lo he explicado oportunamente”.

Por otro lado, descartó ser la cuota política de Alianza Para el Progreso (APP), tras conocerse que fue excandidato por el partido de Acuña.

“Tengo gusto de conocer a la señora Gladys Echaíz, he sido convocado a comisiones por experiencia que tengo en temas de justicia, pero de ninguna manera jamás tratamos de temas políticos ni con las bancadas o partidos”, agregó.