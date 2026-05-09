En el marco de las actividades por el Día de la Madre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borja, acudió al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Santa Margarita, ubicado en el distrito de San Miguel. Durante la visita compartió una jornada con adolescentes madres que cumplen medidas socioeducativas y participan en programas de rehabilitación y reinserción social.

El titular del sector estuvo acompañado por la viceministra de Justicia, Shadia Valdez. La actividad fue organizada por el Programa Nacional de Centros Juveniles (Programa Nacional de Centros Juveniles) con el objetivo de visibilizar el trabajo que realiza el Estado con jóvenes en conflicto con la ley penal.

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En el marco del Día de la Madre, el ministro Luis Jiménez Borra visitó el Centro Juvenil Santa Margarita para compartir un encuentro con adolescentes madres que participan en procesos de rehabilitación y reinserción social. La actividad contó con la… pic.twitter.com/JV1vdyjmJp — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) May 9, 2026

Mensaje a las internas

Durante el encuentro, el ministro señaló que la función pública debe generar cambios concretos en la vida de las personas. Asimismo indicó que, aunque existen situaciones que no se pueden controlar, cada persona puede decidir qué hacer después de enfrentar esos momentos.

“No nos interesa por qué están aquí, pero sí nos interesa qué van a hacer aquí y para cuando se abran las puertas. Ustedes tienen que estar preparadas para hacer las cosas lo mejor posible”, expresó.

El ministro también dirigió un mensaje a las jóvenes que ya tienen hijos. Jiménez señaló que la maternidad implica asumir responsabilidades y pensar en mejores oportunidades para sus familias.

“Ustedes, que ya tienen niños, tienen que pensar también en ellos. Los padres queremos que nuestros hijos tengan mejores posibilidades que nosotros. Ser madre es una bendición, pero tiene que estar acompañada de trabajo, compromiso y esfuerzo”, manifestó.

Como parte de la jornada, las autoridades recorrieron aulas y áreas comunes del establecimiento. En esos espacios, las adolescentes reciben atención integral y participan en talleres educativos y laborales.

La visita también incluyó una presentación artística realizada por integrantes del taller de danza del centro juvenil. La actividad formó parte de la conmemoración por el Día de la Madre.

El Centro Juvenil Santa Margarita alberga actualmente a 81 adolescentes mujeres. De ese total, 19 son madres y siete viven junto a sus hijos menores de tres años dentro de ambientes acondicionados para su cuidado.

En la actividad también participaron la congresista Auristela Obando y el director ejecutivo de Programa Nacional de Centros Juveniles, Luis Vega.