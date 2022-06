Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, el ministro del Interior, Dimitri Senmache, señaló que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) publicó hoy la alerta de búsqueda internacional contra el exministro de Transportes, Juan Silva Villegas, pero, según la revisión que realizamos en su web, no se encuentra en alerta roja su búsqueda.

Cabe destacar que, el pasado siete de junio, el Poder Judicial dispuso la detención preliminar, ubicación y captura del extitular de Transportes y persona muy allegada al presidente de la República, Pedro Castillo, quien es investigado por el Ministerio Público por los delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado.

“Ya la persona, el señor Juan Silva, está siendo buscada a nivel internacional. Esto ha salido el día de hoy, en tiempo récord, porque normalmente esta medida puede durar dos o tres semanas. Esto se ha hecho en tiempo récord. Ya el señor Juan Silva está siendo buscado por la Interpol y la alerta migratoria no solamente es a nivel nacional, sino internacional”, dijo Senmache ante el Congreso.

Según la búsqueda que realizamos en el portal de la Interpol con los datos del exministro de Transportes, aún no figura la alerta roja en su contra. (Ver imagen)

En otro momento de su exposición ante la Comisión de Fiscalización, el ministro del Interior señaló que la Policía no ha facilitado la fuga del exministro Silva y que no tiene la voluntad de protegerlo. “Ho hay ninguna indicación para que la Policía Nacional facilite la fuga de ninguna persona. No hay ningún atisbo en mi gestión que haga pensar que existe la voluntad de proteger a alguien”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO: