A cinco días de haber jurado en el cargo, el ministro del Interior, Cluber Aliaga, presentó su carta de renuncia este lunes 7 de diciembre del 2020.

Una de las versiones que conoció Correo es que querían obligar a Aliaga a que no retire al personal de confianza de Rubén Vargas, su antecesor, por lo que tomó dicha decisión.

Otro motivo de su decisión, de acuerdo a Latina, fue la discrepancia con el presidente de la República, Francisco Sagasti , en el manejo de la crisis dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO

Más temprano, Aliaga participó en la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, donde presentó videos que demostrarían que hubo personas que “incitaron a la violencia” durante las protestas contra el efímero gobierno de Manuel Merino.

“Contamos con material fílmico en el que puede verse que se incita a la violencia, en la esquina del Jirón de la Unión con Emancipación. Como se puede apreciar, se ve a jóvenes que tienen piedras y hacen un ataque desordenado, esto pudo caer en la cabeza de otra persona y causar incluso la muerte”, afirmó.

El renunciante titular del Ministerio del Interior mostró un video grabado por un ciudadano extranjero durante una de las marchas en el que afirma que “la policía solo hace su trabajo” y que la manifestación es violenta.

“En este video vemos cómo un extranjero muestra su extrañeza por la violencia. Estamos en una protesta que no era pacífica para nada . Le llama mucho la atención por los bienes públicos afectados y la forma en la que se realiza la protesta”, indicó.

“Se puede apreciar cómo un ciudadano extranjero imparcial da una apreciación fría de la realidad. Reconoce que la PNP está haciendo su trabajo y que está siendo objeto de una agresión ilegitima y delincuencial y que los acontecimientos deben ser interpretados en ese sentido”, agregó.

CUESTIONÓ RETIRO DE GENERALES

En una entrevista con Agenda Política, Cluber Aliaga cuestionó la decisión de Rubén Vargas, de haber pasado al retiro a 18 generales de la Policía y nombrar a César Cervantes como comandante general de la institución.

“ Considero que fue una decisión apresurada, muy rápida . Se pueden tomar decisiones, pero hay que tomarse el tiempo y hay que ajustarse a las formalidades”, sostuvo en el programa de Canal N.

“No había la necesidad de tomar una decisión tan apresurada que genera una desazón en el policía que ha dado tantos años al servicio”, añadió.

REUNIÓN CON LOS GENERALES EN RETIRO

Aliaga reveló que tuvo una reunión con los 18 oficiales retirados para conversar sobre posibles soluciones y que encargó a un grupo de abogados a analizar si la medida fue legal para que los resultados sean enviados a Sagasti.

“Yo, como ministro actual, lo que quiero es asegurarme que no cometan lo que hicieron conmigo y no se vuelva a cometer en el futuro. Por lo menos, mientras yo esté de ministro no voy a permitir que se tomen ese tipo de decisiones”, aseveró.

VIDEO RECOMENDADO

Cluber Fernando Aliaga Lodtman juró como el nuevo ministro del Interior

Cluber Fernando Aliaga Lodtman juró como el nuevo ministro del Interior 03/12/2020