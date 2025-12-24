El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, manifestó su oposición a que la Noche Crema y la Noche Blanquiazul se disputen de manera simultánea el 24 de enero, al considerar que esta situación representa un riesgo para el control del orden y la seguridad ciudadana.

En declaraciones a RPP, el ministro informó que su sector convocará a Universitario de Deportes y Alianza Lima para evaluar alternativas.

“No nos parece prudente que estos dos eventos se realicen al mismo tiempo. Entonces, se está convocando a todos los actores para que tengan una reunión y se les va a manifestar que esto no se va a poder dar”, declaró.

Tiburcio indicó que el objetivo de esta convocatoria es garantizar que ambos encuentros se desarrollen sin inconvenientes.

“Entonces, tienen que ver otra fecha para poder garantizar estos dos partidos” , sostuvo, al precisar que la reunión se realizará “en el transcurso de estos días”.

Las declaraciones fueron brindadas durante una actividad en vísperas de Navidad en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria.