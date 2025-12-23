La Procuraduría General del Estado fue autorizada a participar como actor civil en la investigación preparatoria que sigue el Ministerio Público contra el expresidente Francisco Sagasti y los exministros del Interior Rubén Vargas y José Elice, por el presunto delito de abuso de autoridad.

Cabe mencionar que esta medida fue dispuesta por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.

Según una resolución emitida el 18 de diciembre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado consideró que la solicitud presentada por la defensa legal del Estado cumplió con los requisitos del Código Procesal Penal, al detallar los hechos investigados, sustentar la pretensión y precisar el monto de la reparación civil solicitada.

En ese contexto, sostuvo que “la argumentación ofrecida resulta adecuada para admitir su constitución como actor civil, dado que los hechos invocados como fundamento deberán ser debidamente acreditados en el transcurso del proceso penal”.

Bajo este criterio, el juez declaró infundadas las oposiciones presentadas por los abogados de los investigados y dio pase a la participación de la Procuraduría en el proceso.

En su pedido inicial, el Estado planteó que Sagasti, Vargas y Elice asuman de manera solidaria el pago de 400 mil soles por concepto de reparación civil.