El ministro de Salud, Luis Quiroz, afirmó que no existe un contagio masivo de tosferina en el país. Explicó que, de los 52 fallecimientos reportados a nivel nacional entre enero y octubre, solo dos corresponden a la comunidad de Chambira, en la Amazonía peruana, mientras que los demás casos se distribuyen en distintas regiones.

El funcionario indicó que esta información fue contrastada con los reportes oficiales del sector y que no se ha identificado un foco regional que concentre los decesos.

También añadió que los registros disponibles permiten descartar un escenario de propagación extendida de la enfermedad.

En relación con la respuesta del Estado, señaló que se destinaron 4.5 millones de soles para la atención de emergencias en salud, de los cuales 200 mil soles se asignaron a gastos operativos y logísticos de las brigadas desplazadas a Chambira.

Además, se realizaron transferencias por 45 millones de soles a través del Seguro Integral de Salud en diciembre, junto con una asignación previa de 6 millones durante el mismo periodo.

También informó que la cobertura de vacunación infantil pasó de menos del 30% a 80% en dos meses, con niños menores de cinco años que ya recibieron dos de las tres dosis previstas.