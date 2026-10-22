La población contará con mapas informativos para identificar dónde estarán los albergues habilitados ante posibles emergencias por las lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, anunció que el Gobierno publicará estos materiales en los próximos días para orientar a las personas sobre dónde acudir en caso de una emergencia.

La autoridad también adelantó que se dará a conocer un protocolo de aviso a la población sobre la llegada de avenidas de agua.

En regiones del norte, los medidores instalados en las partes altas de las cuencas permitirían emitir alertas con cuatro, cinco o seis horas de anticipación.

Vinelli explicó que en zonas de Lima, como Chosica y Chaclacayo, resulta difícil advertir a tiempo a la población que se ha asentado en quebradas o en sus partes altas. Para estos lugares, indicó, se está desarrollando otro tipo de indicador que también será comunicado.