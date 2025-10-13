Horas antes de que el presidente José Jerí anunciara ayer la conformación de una gabinete ministerial de “amplia base”, los ministros de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval; y de Salud, César Vásquez, renunciaron de manera irrevocable.

Sandoval y Vásquez son militantes del partido político Alianza para el Progreso (APP), que actuó como aliada de la vacada Dina Boluarte, y se presentarían como candidatos en las elecciones de abril de 2026.

IRREVOCABLE

Mediante sus redes sociales, Sandoval informó que su renuncia fue presentada a la expresidenta Dina Boluarte tras su vacancia dispuesta por el Congreso el viernes 9, y que fue reiterada de manera irrevocable el sábado 10, mediante otra carta dirigida al nuevo jefe de Estado, José Jerí.

“Por la presente ratifico el carácter irrevocable de dicha renuncia, formulada con pleno respeto a la institucionalidad democrática y en el marco de la reciente asunción de su mandato presidencial”, expresa el ahora extitular de Transportes.

En su carta también “deja constancia” de su primera renuncia y, asimismo, agradeció “la oportunidad por haber servido al país”.

Sandoval también enfatizó que seguirá “sirviendo a mi país”. “Nada me ata ni me atará jamás a los cargos”, añadió.

DESPEDIDA

Por su parte, el hoy extitular de Salud César Vásquez dio a conocer su renuncia irrevocable al cargo mediante un video de despedida publicado en sus redes sociales.

“Ha sido un honor servir al Perú y contribuir a sembrar las bases de una transformación en la salud pública, guiados siempre por la transparencia, la eficiencia y el sentido de patria”, resaltó en su carta de dimisión al Ministerio de Salud, cargo que ocupó durante casi dos años y cuatro meses, periodo en el que no estuvo libre de cuestionamientos.

