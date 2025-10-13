El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó este domingo su rendición de cuentas 2025 durante un acto público realizado en el Parque de la Exposición.

El evento congregó a cientos de simpatizantes y se desarrolló en un contexto político marcado por la proximidad del plazo para que las autoridades renuncien si desean postular a las elecciones generales de 2026.

Durante su intervención en el anfiteatro del recinto, el líder de Renovación Popular agradeció el respaldo de los asistentes, entre los que se encontraban familias, jóvenes y adultos que coreaban consignas de apoyo.

“Estoy muy emocionado, gracias por todo”, manifestó López Aliaga en medio de los aplausos. La ceremonia concluyó con fuegos artificiales y vítores del público.

En su balance de gestión, el burgomaestre destacó los avances financieros de la comuna capitalina. Señaló que la Municipalidad de Lima cuenta con una inversión de 1.000 millones de dólares, producto —dijo— de una política de “austeridad absoluta”. Asimismo, resaltó que la institución ha alcanzado un grado crediticio doble “A”.

López Aliaga también se refirió a obras y programas en ejecución, como el proyecto Agua de Emergencia, y anunció que este lunes supervisará la culminación del puente Ñaña, infraestructura que busca mejorar la conectividad en Lima Este.

“Me dirigiré al puente Ñaña para tenerlo liberado con dos vías de ida y dos de vuelta. Son cuatro kilómetros en Ñaña y luego tres kilómetros más que llegan hasta Morón, donde también estamos construyendo un puente para contar con dos vías de ida y dos de vuelta”, explicó.

Según indicó, estas obras contribuirán a reducir la congestión vehicular y atender a poblaciones afectadas por la falta de infraestructura. “Esto aliviará el sufrimiento de Lima Este, que no ha podido conectarse con la ciudad debido a la corrupción, que ha perjudicado a la gente más vulnerable”, afirmó.

En otro momento, el alcalde lanzó duras críticas a sus opositores, a quienes llamó “mafias del mal”. “No les tengo miedo, izquierda asesina y ladrona”, expresó ante la ovación de los asistentes.

Horas después del acto, López Aliaga confirmó en una entrevista televisiva que presentará su renuncia al cargo este lunes a las 3:30 p.m. ante el Concejo Metropolitano de Lima.

