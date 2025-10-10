Una actividad oficial del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, fue suspendida este jueves en el distrito de Villa María del Triunfo, luego de que la Policía Nacional detuviera a un hombre armado cerca del estrado donde el burgomaestre ofrecía un discurso.

El evento se realizaba en la avenida Unión, en el sector Santa María, zona alta del distrito. Según la información preliminar, el sujeto, de aproximadamente 30 años, se encontraba a unos 15 metros del escenario principal y portaba un revólver con municiones.

La intervención policial se produjo mientras López Aliaga iniciaba su intervención ante los asistentes.

Un agente del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Villa María del Triunfo informó, según RPP, que el detenido habría tenido la intención de atentar contra la autoridad edil.

Luego de la detención, miembros del equipo del alcalde subieron al estrado para advertirle del peligro. López Aliaga abandonó de inmediato el lugar y fue conducido por su comitiva hacia su vehículo oficial.

La Policía Nacional trasladó al intervenido hasta la sede del Departamento de Investigación Criminal de Villa María del Triunfo, donde permanece bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Gracias a una eficiente labor de inteligencia, la @PoliciaPeru detuvo a un sujeto que portaba un arma de fuego en #VMT. Los agentes #PNP lo capturaron cuando se encontraba a inmediaciones de un evento del alcalde de #Lima, Rafael López Aliaga.



Video: cortesía @RPPNoticias pic.twitter.com/JxjJbW6H5j — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 10, 2025