Los voceros de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular y Avanza País coincidieron en que Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, debería renunciar a su cargo, debido a que no ha entregado la información sobre las reuniones clandestinas del presidente Pedro Castillo con empresarios en una casa de Breña.

MIRA AQUÍ: Resumen de la política peruana del 2021

“Hace tiempo debió de haber comenzado a evaluarlo [su renuncia], porque es una primera ministra que, al parecer, no tiene injerencia, peso ni decisiones en el Gabinete. Vamos a ver qué capacidad tiene de reflexionar, exigir o, en todo caso, dar un paso al costado”, señaló Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, en diálogo con El Comercio.

A su turno, Elvis Vergara, portavoz de Acción Popular, señaló que hay un falta de transparencia y desorden en el Ejecutivo. Desde su óptica, si Palacio de Gobierno no entrega la información a la Procuraduría, habría obstruccionismo. “Si es que persisten estas inquietudes, ella de todas maneras tendría que dar un paso al costado. Si no lo hace, está siendo parte de esta falta de transparencia”, alegó.

Mientras que, en opinión del vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, Vásquez ha dado “declaraciones apresuradas sin tener el más mínimo cuidado”. “Tiene que renunciar inmediatamente, es lo que corresponde en estos momentos”, dijo.

Finalmente, el vocero de Avanza País, José Williams, señaló que existe una “falta de seriedad y transparencia por parte del Gobierno”, así como ausencia de coordinación y comunicación.

MIRA AQUÍ: Juristas advierten dádiva para Castillo en fiesta de su hija

“La primera ministra no queda bien. Si ella ha ofrecido información, se supone que la ha coordinado antes con la Presidencia. Y si la Presidencia no ha hecho llegar esa información, creo que es un desaire hacia la primera ministra. Y la primera ministra podría estar en condiciones de dar un paso al costado o pedir más información a Presidencia. Y si no caminan las cosas, queda solamente retirarse”, refirió Williams.

VIDEO RECOMENDADO: