El ministro de Educación, Morgan Quero, aseguró que el gabinete ministerial se mantiene “firme, fuerte y unido” pese a la difusión de audios atribuidos al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Además, señaló que una eventual moción de censura no contribuiría a la estabilidad política.

El pronunciamiento lo dio antes de ingresar a la Comisión de Educación del Congreso, donde expuso los avances de su sector. Destacó que desde noviembre los profesores de reciente ingreso con 30 horas de trabajo recibirán un sueldo equivalente a 1,000 dólares, hecho que calificó como un hito histórico.

Quero subrayó que el gobierno trabaja de manera coordinada para atender las demandas ciudadanas y mantener la estabilidad.

Quero también agregó que la presidenta Dina Boluarte ha mostrado apertura en temas como un posible retiro de fondos de las AFP y la reforma del sistema de pensiones.