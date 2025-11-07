El oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, presentó ante el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo su descargo por la utilización de una cámara institucional durante una actividad partidaria de Fuerza Popular.

En su declaración, sostuvo que no estaba en funciones cuando ocurrió la transmisión y que, por tanto, no autorizó el uso del equipo.

Forno explicó que durante esos días se encontraba de vacaciones y que la Oficialía Mayor había sido encargada al director general parlamentario, Jaime Abensur Pinasco.

También afirmó que el descanso se extendió desde el jueves 23 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, periodo en el que Abensur asumió formalmente las funciones administrativas.

El caso se analiza como una posible vulneración al principio de neutralidad electoral, debido a que la transmisión del evento —donde se lanzó la candidatura presidencial de Keiko Fujimori— se realizó el 30 de octubre de 2025 utilizando equipos pertenecientes al Congreso. La actividad fue difundida en vivo a través de medios locales.