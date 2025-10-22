El expresidente Ollanta Humala se pronunció sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto el Caso Cócteles, en el que a Keiko Fujimori se le imputaba lavado de activos y ser integrante de una presunta organización criminal.

“El TC ha confirmado lo que venimos defendiendo hace 19 años: que un presunto aporte de campaña no es delito. No lo hizo antes porque no hay una voluntad de hacer justicia con nosotros”, reza un post en la cuenta de X del exmandatario.

Humala, condenado a 15 años de prisión por el caso aportes al Partido Nacionalista, insinuó que su defensa presentará un recurso al amparo de lo resuelto por el TC. “Vivimos un acoso judicial desde el 2006; pero hoy será jurídicamente imposible que el Poder Judicial pueda liberar a Fuerza Popular y mantener activo nuestro caso (…) Vamos a pelear por nuestra libertad”, adelantó.

