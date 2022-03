Uno de los puntos negros que mejor caracterizan al Gobierno del presidente Pedro Castillo, en ocho meses de gestión, son los once prófugos de la justicia que pertenecen a su familia y a su partido, Perú Libre.

Este hecho pone bajo sospecha a las autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, así como al Ministerio Público.

Sospecha

En opinión del exministro del Interior Rubén Vargas esta situación “genera una enorme sospecha” debido a la relación y cercanía que los prófugos tienen con el Gobierno y el partido oficialista.

“Por un lado, son miembros del partido de gobierno y, por otro, son familiares del Presidente de la República”, anotó para Correo. .

Para Vargas, las responsabilidades están en el Ministerio del Interior pero también “con la forma cómo se han llevado las investigaciones en la Fiscalía y el Poder Judicial”.

Con relación al caso Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente - comenta Vargas- el fiscal debió haber solicitado al juez la autorización para que la PNP realice el seguimiento y vigilancia que corresponde a un investigado que podría rehuir a la acción de la Justicia.

“Es perfectamente legal. El fiscal, considerando la conducta procesal de estos personajes debió haber solicitado al Poder Judicial para que no ocurra lo que, finalmente, terminó ocurriendo: la fuga”.

Este diario tuvo conocimiento de que el fiscal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios Marco Huamán Muñoz no renovó oportunamente la orden para que la Policía Nacional continúe realizando labores de búsqueda y video vigilancia a Bruno Pacheco y a los involucrados en el caso Sarratea. La orden de tres meses culminó el 21 de febrero de 2022 (habiendo comenzado el 17 de noviembre de 2021). El fiscal Huamán no renovó la disposición.

Al respecto, Rubén Vargas comentó: “debemos exigir una explicación a la Fiscalía sobre la actuación displicente y descuidada con que el fiscal correspondiente ha tratado a estos personajes cercanos al gobierno de turno”.

“Entorpecimiento”

A su turno, el exministro del Interior Carlos Basombrío estima que , en el caso de Pacheco y los sobrinos, estamos ante un caso “bastante evidente de entorpecimiento de la justicia para favorecer a investigados y evitar que la Ley se cumpla, que las decisiones judiciales se cumplan”.

Para Basombrío esto configura un cuadro extremadamente grave que, en cualquier “Gobierno normal”, habría determinado la caída del ministro del Interior y del ministro de Justicia.

Advierte que en las organizaciones criminales vinculadas al Gobierno es usual que los miembros sean informados antes de las acciones de la justicia “para que puedan fugarse”.

Los prófugos

Tras librarse de un segundo intento de vacancia, el presidente es salpicado ahora por el escándalo político que significa la orden de captura contra dos de sus sobrinos, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, ambos de su máxima confianza.

Se suma a lo anterior el pase a la clandestinidad ilegal de su exsecretario general y amigo personal, Bruno Pacheco, quien hizo saber, a través de su abogado, que no prestará su colaboración al Ministerio Público.

Los otros ocho prófugos pertenecen a los “Dinámicos del Centro " y a “Los tiranos del Centro”.

“Dinámicos”

Los llamados “Dinámicos del Centro” son una presunta organización criminal enquistada en el GORE de Junín y dedicada al tráfico ilícito de brevetes a cambio de coimas.

Desde octubre de 2021 se hallan prófugos de la justicia - al parecer refugiados en Bolivia - cinco allegados del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Son Arturo Cárdenas Tovar “Pinturita” (ex secretario nacional de organización de Perú Libre), Eduardo Reyes Salguerán (militante de Perú Libre y ex funcionarios de la dirección regional de Transportes y Comunicaciones del GORE de Junín), Waldys Vilcapoma Manrique ( ex secretario regional de organización de Perú Libre, exfuncionario de Transportes y Comunicaciones del Gore Junín), José Eduardo Bendezú Gutarra (ex secretario nacional de prensa de Perú Libre, fue director regional de transporte del GORE de Junín).

Así también, Francisco Muedas Santana (militante de Perú Libre, exjefe del Área de Licencias de la DRTC de Junín)

“Tiranos”

Otros tres prófugos pertenecen a la presunta organización criminal “Los tiranos del Centro”, mafia enfocada en e l cobro de cupos a comerciantes formales e informales de Huancayo.

Los ho habidos, desde febrero de este año, son los dirigentes de Perú Libre Juan Carlos Quispe Ledesma (alcalde de Huancayo) y Henry López Cantorín (exalcalde); así como el militante del partido de gobierno, Carlos Pimentel Silva