El exministro del Interior, Óscar Valdés, consideró urgente que el presidente José Jerí promueva un nuevo plan de seguridad ciudadana, acorde con la complejidad del panorama actual.

En entrevista con Canal N, advirtió que el país enfrenta un escenario mucho más crítico que hace una década, marcado por la expansión del sicariato, la extorsión, la migración irregular y la corrupción institucional. Por ello, señaló que los planes de 2013 o 2018 pueden servir de referencia, pero deben actualizarse a los retos del 2025.

Valdés propuso la creación de equipos interinstitucionales que integren a la Policía Nacional, unidades de inteligencia, fiscales, jueces y personal del INPE, para actuar de manera rápida y coordinada frente al crimen organizado. Recordó que este enfoque permitió capturar a “camarada Artemio” y recalcó la necesidad de intervenir el sistema penitenciario, ya que muchas extorsiones se planifican desde las cárceles.

El exministro también planteó fortalecer el serenazgo y devolver a los alcaldes el liderazgo de la seguridad local, con el comisario como asesor . Propuso incorporar a los serenos bajo la conducción de la Policía Nacional, permitirles el uso de armas no letales y mejorar su capacitación, aunque advirtió que su eficacia depende de la gestión municipal.

Asimismo, criticó la estructura actual de la Policía Nacional, indicando que la unificación de las antiguas fuerzas hizo perder especialización. Propuso una oficina única de compras en el Ministerio del Interior para evitar corrupción y agilizar adquisiciones, además de dotar a los patrulleros de equipos tecnológicos funcionales.

Valdés subrayó que el país no necesita un plan de escritorio, sino acciones inmediatas, visibles y concretas contra la delincuencia.