El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, defendió a los integrantes del gabinete frente a las mociones de censura contra el jefe del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

“Si vas a ser ministro, tienes que ser macho y asumir el pasivo y el activo de tu ministerio. Te pagan para resultados, no para que te asustes”, afirmó, añadiendo que “los ministros cargamos duros pesos, cargamos denuncias, investigaciones y reportes periodísticos. Si no te gusta esto, vete”.

Durante su intervención en el Congreso, Montero sostuvo que los ministros están expuestos a constantes cuestionamientos, pero que esto no debe frenar la gestión del Gobierno.

“Cada ministro tiene su mochila, cada ministro tiene sus dificultades y le pagan por trabajar, no por quedarse quieto y asustado” , señaló.