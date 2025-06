La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló este lunes, que intentó retirar del cargo a la actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, luego de que la Junta Nacional de Justicia revocara la destitución que se le impuso el año pasado. Además, expresó sentirse traicionada por su exasesor Jaime Villanueva y denunció que se estarían preparando nuevas acusaciones en su contra.

“El día de hoy fui al Ministerio Público como fiscal suprema y con una resolución como fiscal de la Nación a comunicarme con la señora Espinoza (...) Ingresé como fiscal suprema y con una resolución con la que tenía que asumir el cargo”, señaló en una entrevista en el programa de Milagros Leiva.

De acuerdo con lo que Espinoza contó, llegó a las instalaciones de la Fiscalía de la Nación sin “emplear la fuerza”, fue agredida por una de las trabajadoras del despacho de Delia Espinoza.

“Me tira la puerta. (...) Si no hubiera puesto la mano, me hubiera golpeado toda la cara (...) Recibo ese maltrato. Convoca a un montón de personal, convoca a un fiscal de prevención del delito. ¿Con qué intención? ¿De seguir armándome carpetas?”, manifestó.

Desde su punto de vista, haber ingresado a la sede del Ministerio Público acompañada de varios agentes de seguridad y sin registrarse en el módulo de control no constituye un posible delito de usurpación de funciones.

“¿Qué función he ejercido en el pasadizo? He entrado con tres asistentes y mi personal de seguridad que me han asignado”, sostuvo.

Benavides también acusó a Espinoza de estar detrás de una campaña de denuncias contra sus defensores legales. “Me va a seguir armando carpetas, ya lo sabemos. A todos mis abogados los tiene denunciados”, declaró.

“Le recomiendo (a Espinoza) que se tranquilice y tome decisiones conforme a derecho. Somos defensores de la legalidad y, si ella ha usurpado funciones, mi grupo de abogados hará lo que corresponde a ley”, agregó la exfiscal de la Nación.

Patricia Benavides afirmó que su exasistente Jaime Villanueva “quebrantó” su confianza y que la coordinadora suspendida del Eficcop, Marita Barreto, también la traicionó. Además, sostuvo que fue grabada por el coronel Harvey Colchado, quien se desempeñó como jefe del equipo anticorrupción que apoyaba al Eficcop.