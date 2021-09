El segundo vicepresidente del Congreso de la República, Enrique Wong (Podemos Perú), prefirió no adelantar opinión alguna sobre el caso de la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), quien acusó al primer ministro, Guido Bellido, de haberla agredido verbalmente.

En declaraciones a los periodistas, indicó que “lo más conveniente” es que la Comisión de Ética de ese poder del Estado investigue los hechos. También dijo que no puede declarar sobre el tema debido a que es integrante de dicho grupo de trabajo.

“Creo que lo más conveniente sería que la Comisión de Ética del Congreso investigue los hechos que sucedieron. Yo no puedo adelantar una opinión porque estaría afectando el debido proceso”, expresó.

“Ya en la Comisión de Ética haré mis declaraciones pertinentes porque estoy en contra de cualquier tipo de violencia y agresión. Creo que la mejor forma es que vaya a la Comisión de Ética y haga una investigación transparente, real. Allí rendiré mi opinión”, añadió.

Wong también estimó que en aproximadamente siete días se estaría instalando la Comisión de Ética y que el primer tema que se evaluaría sería la denuncia pública de Patricia Chirinos.

“Tenemos las manifestaciones de ambas partes. Qué mejor que se haga una investigación correcta y podamos en esta comisión dilucidar y transparentar cuál fue el comportamiento de los congresistas”, sentenció.

Como se recuerda, la legisladora Patricia Chirinos detalló en RPP que en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva ante Jaime Quito Sarmiento (Perú Libre), ocurrió una agresión en su contra por parte de Guido Bellido.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, señaló.

“Me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave”, agregó la legisladora.

