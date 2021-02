Esta mañana, durante una entrevista para el Correo en Última Hora, la candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, Patricia Juárez, planteó la posibilidad de excarcelar a los reos sentenciados por delitos menores y a quienes estén cumpliendo condena por omisión a la asistencia familiar, a fin de deshacinar los penales del país.

En el marco de esa propuesta, consideró que el uso de grilletes debe implementarse en mayor medida en los casos propuestos, con el objetivo de no eximir de responsabilidad a este grupo de personas.

“Ya tenemos las cárceles hacinadas. Una persona que usa un cuchillo o un arma blanca que asaltó a una persona para robarle su celular. (...) Eso se califica como delito agravado y eso significa darle a esa persona 12 años y lo está cumpliendo. Hay ese tipo de delitos que hay que resolver o también, por ejemplo, las personas que omiten la asistencia familiar”, comentó.

“En esos casos tú ves el penal poblado de gente que omite la asistencia familiar, no ha pagado alimentos y en consecuencia está dentro del penal. Entonces la pregunta es ¿cómo puede pagar si está dentro del penal y no puede trabajar? Para esos casos hay que considerar la posibilidad de usar los grilletes electrónicos que no sé dónde quedó la idea y no se ha implementado”, agregó.

En cuanto a la posibilidad del indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, Juárez consideró que se trata de una decisión tomada.

Asimismo, consideró que la Constitución de 1993 puede ser objeto de modificaciones, pero no de un cambio total, puesto que “nos ha permitido un crecimiento” durante los últimos años.

La también candidata al Congreso, aseguró que de llegar al gobierno, el fujimorismo impulsará el reforzamiento de la primera línea de atención e incrementará la toma de pruebas para descarte de COVID-19.

