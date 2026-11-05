El impacto del fenómeno El Niño podría representar una afectación equivalente al 1% del producto bruto interno (PBI), advirtió la senadora de Fuerza Popular Patricia Juárez.

En una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP, la parlamentaria señaló que, sin esa contingencia, el Perú podría crecer por encima del 4%, lo que permitiría reducir los niveles de pobreza.

En ese contexto, respaldó la decisión de la presidenta Keiko Fujimori de no viajar a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana y permanecer en el país para atender la situación relacionada con el fenómeno El Niño.

Balance de los primeros 100 días de Gobierno

Durante la entrevista, la senadora también hizo un balance de los primeros 100 días de la actual gestión y destacó la estabilidad que, a su juicio, ha generado el Ejecutivo, así como el ingreso de inversiones al país.

Juárez comparó este escenario con el inicio del gobierno de Pedro Castillo, hace cinco años, cuando (según recordó) se produjo una salida de capitales. Asimismo, consideró que, aunque el comienzo de una gestión puede presentar dificultades, el Gobierno cuenta con un plan que deberá desarrollar conforme avance el tiempo y se consolide el gabinete ministerial.

Entre las acciones que resaltó, mencionó la implementación de la telemedicina en cuatro centros de salud. También destacó las coordinaciones entre los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente para agilizar los procedimientos de los estudios de impacto ambiental, sin flexibilizar las normas de protección.

Según explicó, el objetivo es evitar las demoras en la aprobación de estos estudios, que han afectado el desarrollo de proyectos de exploración.