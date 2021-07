Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún no proclama el nombre del próximo presidente del Perú, en los últimos días han empezado a sonar los nombres de diversos personajes que podrían ocupar las carteras más importantes de un eventual gobierno de Perú Libre, en el contexto de una crisis económica y sanitaria desencadenada por la pandemia.

MIRA ESTO | Defensoría del Pueblo indica que el JNE debe exponer la motivación de sus decisiones sobre nulidades

“Ustedes saben los temas que son de coyuntura, lo del Gabinete Ministerial que se está formando, y eso nos parece positivo. Tengo la satisfacción de ya tener, al menos, algunos nombres, básicamente para el tema de salud, que es el que nos preocupa a todos los peruanos y, bueno, de este tema vinimos a conversar”, fueron las declaraciones de Betsy Chávez, electa congresista de PL.

Al ser consultada si el encargado del portafolio de Salud será Hernando Cevallos, ella respondió: “Sí”.

No obstante, a la pregunta de si Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia, ocuparía el cargo de premier, solo atinó a sonreír y decir: “Ya mucha información”.

Cabe precisar que el excongresista Cevallos forma parte del equipo técnico de Perú Libre y, fue representante del partido durante el debate técnico. Es, asimismo, uno de los que se reúne frecuentemente con Pedro Castillo.

Candidato a la presidencia por Peru Libre, Pedro Castillo, se reune con distintos politicos en local del Centro de Lima buscando armar su equipo tecnico.

SIN ACUERDO

Sin embargo, el desorden y las contradicciones que imperan en el partido del lápiz también se reflejaron en este tema, pues tras las declaraciones de Chávez, el propio Cevallos expresó que si bien agradecía la “gentileza” de la parlamentaria electa, la decisión de nombrarlo ministro es solo del presidente.

“(Él debe) invitar y anunciar, y él no lo ha hecho hasta este momento. Yo lo que estoy ahora es encargado de preparar técnicamente las comisiones de transferencia para que actúe luego de que el profesor sea proclamado, otra cosa no es oficial”, manifestó en Radio Exitosa.

Al ser consultado si hubo alguna conversación al respecto, respondió: “Claro, pero el único autorizado para conversar conmigo y en todo caso (hacer) un anuncio o no es el profesor Castillo”.

El exparlamentario Cevallos aseguró no haber pedido o conversado sobre temas de cargos. No obstante, no descartó su designación.

El también congresista electo Guido Bellido tampoco negó que Cevallos vaya a ocupar la mencionada cartera.

“Sobre la conformación del nuevo Gabinete Ministerial, es un tema que no estaba en la agenda de nuestra reunión. Entiendo que no está definido que Hernando Cevallos se quede en el Ministerio de Salud”, refirió.

En diálogo con Correo, aclaró que el anuncio de quiénes serán los nuevos ministros solo “le compete al presidente de la República”.

“En este momento nadie puede decir que será ministro y todo es pura especulación”, manifestó.

Por ahora, el discurso al interior del partido continúa sin ser unánime.

FUERTE

Otro nombre que sonó con fuerza en estos días es el de Pedro Francke.

El economista sostiene reuniones constantes con Castillo Terrones y, sin duda, es uno de los candidatos favoritos del profesor para ocupar el portafolio de Economía.

Hace una semana, la agencia Reuters dio a conocer que, según tres fuentes cercanas, Castillo ya trabaja en un Gabinete “híbrido” entre tecnócratas y aliados políticos.

Cabe recordar que Juntos por el Perú, Nuevo Perú y el Frente Amplio son los aliados del partido del lápiz desde que pasó a segunda vuelta.

Asimismo, fuentes de Perú Libre señalan al abogado Julián Palacín como el próximo titular de Transportes y Comunicaciones; nombramiento que podría generar más una gran polémica, pues hace poco él envió una carta a dicho ministerio para que comience una investigación contra un canal de televisión y el periodista Beto Ortiz.

El diplomático Manuel Rodríguez Cuadros, asimismo, podría ocupar la cartera de Relaciones Exteriores. Este también sostuvo un encuentro con Castillo.

Hace un mes escribió en Twitter: “El triunfo de Pedro Castillo ya es una realidad. Solo hay que esperar su proclamación. Tendremos un gobierno del cambio social responsable, nacional, democrático, inclusivo, respetuoso de los derechos humanos y el medio ambiente”.

En tanto, fuentes de este diario afirmaron que tampoco se descarta a Mariano Gonzáles, exministro de Defensa, para la cartera del Interior.

En los últimos días también han figurado los nombres de Rocío Silva Santisteban (Mujer), Celeste Rosas (Minagri) y Anahí Durand (Cultura.)

Por otro lado, ayer el excongresista Wilbert Rozas visitó a Castillo y reveló que este se reunió con el exministro de Economía Alonso Segura.