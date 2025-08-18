El Poder Judicial informó a través de sus redes sociales que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por Pedro Castillo, “en contra de fallo que declaró infundado el cese de prisión preventiva por el delito de rebelión”.

La resolución ratifica que la prisión preventiva por el delito de rebelión sigue vigente, desestimando los argumentos de la defensa del exjefe de Estado respecto a una presunta incompetencia de los fiscales adjuntos supremos.

Asimismo, señalan que dicha medida fue resuelta luego de que este lunes en horas de la mañana, el expresidente “a través de su defensa técnica, argumentara que esta medida limitativa fue solicitada por fiscales adjuntos supremos, los cuales, dijo, no tienen competencia para realizar este tipo de pedidos”.

La defensa de Pedro Castillo argumentó que la solicitud de prisión preventiva carecía de validez, alegando que los fiscales adjuntos supremos no tenían la competencia para presentar dicho requerimiento. No obstante, la Sala Penal Permanente determinó que el procedimiento fue conforme a derecho, por lo que la medida preventiva continúa vigente.

La decisión ratifica que el exmandatario permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra por el presunto delito de rebelión, garantizando así el cumplimiento de las normas procesales y la seguridad jurídica del caso.

