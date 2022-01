Una vez más el presidente Pedro Castillo contradice el discurso que ofreció antes de asumir el cargo cuando aseguró que sería respetuoso de la Constitución, pues reclamó luego de que el pleno aprobara -por insistencia- la ley que establece que toda reforma constitucional debe pasar por el Congreso antes de ser sometida a referéndum, tal y como lo establece actualmente la Carta Magna.

En un último texto publicado en sus redes sociales, el mandatario envió un mensaje que dista de sus declaraciones durante la campaña presidencial (Ver infografía).

“El Congreso con el objetivo de atentar contra la voluntad popular, aprobó una ley que mutila el derecho al referéndum y que reclama una Asamblea Constituyente”, escribió en Twitter.

Además, reiteró que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional (TC), en vista de que “esta ley es antidemocrática e inconstitucional”.

“No permitiremos que se vulnere la participación política de los peruanos, menospreciando, condicionando y sometiendo su voluntad a merced del parecer único del Congreso. El país necesita ser refundado ante una evidente crisis, dándole el único poder a la ciudadanía”, sostuvo.

Incluso, calificó de “atentado” la aprobación de ley y aseguró que la población ha exigido por años el cambio de una Constitución “concebida en una dictadura”.

“Olvida que el poder del Estado emana del pueblo y se debe a su representatividad. Recae en los ciudadanos el derecho de apostar por su propio bienestar”, puntualizó.

Lo contradictorio es que cuando Castillo dio su discurso tras asumir como presidente el 28 de julio de 2021, afirmó que presentaría un proyecto ante el Congreso a fin de cambiar la Constitución y dejó en claro que sería “respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional”. Incluso, dijo esperar que esa iniciativa sea debatida en el Parlamento, para que luego pueda ser ratificado por referéndum, precisamente, así lo establece actualmente la Carta Magna y es la ley que ha sido ratificada hace unos días por el pleno.

Estas son las frases de Pedro Castillo sobre cambiar la Constitución como candidato y como presidente.

REBATEN

Consultado sobre lo publicado por el jefe de Estado, el expresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, precisó que no existe el derecho a referéndum directo en la Constitución.

“El artículo 206 es clarísimo, toda reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Congreso”, remarcó.

En diálogo con Correo, el constitucionalista consideró que el mensaje de Castillo es “una lectura de una parte” que ha ofrecido una Asamblea Constituyente simplemente para cambiar el sistema político.

“La Constitución es un instrumento del derecho para limitar el poder. Ni los ciudadanos, partidos o gobernantes pueden hacer lo contrario a lo que señala la Carta Magna”, agregó.

En otro momento, aseguró que no existe ninguna violación constitucional en la ley aprobada por el Parlamento.

“Lo que se ha hecho es ratificar lo que dice la Ley de Participación Ciudadana, que no se permite ningún otro procedimiento para modificar la Constitución de lo que ya está establecido, no se ha hecho nada nuevo”, sostuvo.

En la misma línea, el constitucionalista Aníbal Quiroga aclaró que el referéndum está previsto en la Constitución como una parte del proceso de reforma, una vez que el Congreso lo haya aprobado, por lo tanto, no se vulnera ningún derecho.

“Su comunicado (el de Castillo) es absolutamente tendencioso, político y carente de sentido constitución”, cuestionó.

El diálogo con Correo, el especialista recordó que la elección de autoridades, nombramiento de ministros, el pedido de voto de confianza y más, se encuentran previstos en la Constitución.

“Se respeta toda la Constitución y no solo una parte de ella. Lo que pasa es que la ley (que limita el referéndum) colisiona con su proyecto político (Asamblea Constituyente”, afirmó.

Finalmente, Quiroga se refirió a la parte en que Castillo Terrones asegura que “el pueblo reclama una Asamblea Constituyente” y consideró que eso solo existe en el discurso que da el mandatario.

“No es el reclamo del pueblo. El pueblo exige el cumplimiento del orden constitucional con esa Constitución que él llama de dictadura y a la que le debe su legitimidad en el cargo”, agregó.

REACCIONAN

Tras la publicación del mensaje del presidente, las respuestas desde el Congreso no tardaron en llegar.

“El señor Castillo afirma que el Congreso atenta contra la voluntad popular porque su Asamblea Constituyente no tendrá cabida en este Congreso”, afirmó el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular en Twitter.

Además, el vocero le recordó al presidente que la voluntad popular está latente en el mismo Congreso, porque el pueblo los eligió.

“Dedíquese a gobernar”, añadió el parlamentario.

En tanto, su colega de bancada Alejandro Muñante calificó el mensaje del presidente como un comentario irresponsable y recordó que si bien Castillo Terrones no juró por la Constitución de 1993, eso no implica no leer la Carta Magna.

“Infórmese, nadie ha mutilado el referéndum”, dijo.

Desde su punto de vista, el camino de la polarización y la confrontación, “sigue siendo la constante de este desgobierno”.

Por otro lado, el congresista Hernando Guerra García (Fuerza Popular) se pronunció luego de que la vicepresidenta Dina Boluarte “lamentara que el Congreso le quite la voz al pueblo peruano”, con la aprobación de la ley que limita el referéndum.

“El Congreso legisla y puede reformar la Constitución, !es el poder Legislativo! Preocúpese de que el Ejecutivo haga algo en lugar de ponerse a hacer normas ¡Hagan su chamba! ¡Se lo rogamos!”, cuestionó.