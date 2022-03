El pleno del Congreso de la República debatirá hoy la vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo, quien tendrá una hora para defenderse de la moción de vacancia en su contra. Pero, ¿Cuáles serán los argumentos de la defensa del jefe de Estado?

Correo conoció que el abogado acreditado para defender al mandatario es José Palomino Manchego, quien junto a otros constitucionalistas han tenido reuniones permanentes con el presidente en Palacio de Gobierno.

Fuentes palaciegas nos indicaron que la defensa del mandatario se enfocará en refutar los 20 argumentos para que vaquen a Castillo. Uno de ellos es el caso de Puente Tarata III, una obra millonaria que fue adjudicada por Provías Descentralizado, motivo por el cual hoy se busca a los sobrinos del presidente y a Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio, quienes tienen una orden para ser detenidos.

Sobre este punto, según nuestras fuentes, la defensa señalará que es un caso ajeno al jefe de Estado, ya que la responsabilidad es de terceros. Lo mismo sucederá por los puntos referidos a la fiesta en Cieneguilla de la hija de Bruno Pacheco, el nombramiento ilegal de Daniel Salaverry en el directorio de Perúpetro y por los S/20 mil encontrados al exsecretario general de Palacio, entre otros.

También, se alegarán que muchos hechos por los que se quiere vacar al jefe de Estado ya fueron usados en la primera vacancia (diciembre 2021), durante el debate de su admisión, y el Pleno archivó. Uno de los puntos en cuestión es por las designaciones de ministros de Estado, la conversación entre Castillo y el excomandante general del Ejército, así como la injerencia en nombramientos de ministros.

Sobre las revelaciones de Karelim López, quien es colaboradora eficaz, se alegará que su versión no puede usar en una vacancia, debido a que su testimonio no ha sido corroborado, tal como lo ha señalado la defensa de Castillo. Y, respecto a las reuniones en la casa de Sarratea en Breña se explicará que el propio Congreso viene investigando este caso y aún no lo ha concluido, por lo que se adelantaría opinión como argumento para vacarlo.

