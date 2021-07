Por Sofía López y Karina Valencia

Incertidumbre. El día en el que el Perú celebra el Bicentenario de su nacimiento, la festividad parece sometida a los actuales vaivenes de la política.

El presidente electo de la República, Pedro Castillo, asistirá a Palacio Legislativo para prestar juramento de asunción del cargo para el período 2021-2026 y dirigir su primer mensaje a la Nación en medio de un gran signo de interrogación.

Hasta el cierre de esta edición, no se conocían los ejes de su mensaje y, mucho menos, los nombres principales de su Gabinete Ministerial, al menos los del premier y del ministro de Economía.

Ello pese a que hace nueve días fue proclamado como presidente electo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

No obstante, ayer se difundió que Castillo tomará juramento a su primer Gabinete a las cuatro y treinta de la tarde en el Centro de Convenciones de Lima.

El principal factor de perturbación sigue siendo Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre que ayer se volvió a reunir con Castillo e insiste en que Róger Nájar, pese a sus malos antecedentes, sea premier.

Agenda de este 28 de julio

Para la ceremonia, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, convocó al pleno a las 9 a.m. Sin embargo, de acuerdo con el programa de transmisión del mando supremo, Castillo arribará a Torre Tagle a las 8:45 a.m. y recibirá las Órdenes Nacionales de presidente electo a las 11 a.m.

Hasta allí llegará una comisión de invitación del Congreso para acompañarlo al hemiciclo, donde se realizará la ceremonia de juramentación y recibirá la banda presidencial. Se estima que el mensaje a la Nación se inicie a las 12:15 p.m. y dure al menos un poco más de una hora.

Después, Castillo acudirá al Centro de Convenciones de Lima para recibir el saludo de las autoridades que han llegado al Perú (ver infografía).

Collage: Correo

Mensajes

Ayer, Castillo se reunió con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón; con el economista Pedro Francke y el excongresista Roger Nájar.

Durante el día también llegaron al recinto Teófilo Mariño, director de Seguridad del Estado, y Juan Carlos Delgado Romero, jefe de la Dirección de Protección de Dignatarios, para gestionar detalles sobre las actividades de hoy.

Por la tarde, Castillo acudió al Centro de Convenciones, donde sostuvo encuentros con el Rey Felipe VI de España, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Tras ello, retornó a su residencia en Breña, donde recibió al exmandatario de Bolivia Evo Morales, quien viene sosteniendo diversas reuniones con representantes de PL.

Radical y extremo

La presencia de Cerrón sigue siendo el principal punto de cuestionamiento a las acciones de Castillo. Su llegada a Lima, autorizada por un juez, ha generado una pugna interna evidente. La pregunta es ¿quién manda a quién?.

La noche del sábado, Cerrón hizo un llamado a la revolución, dijo que el único camino es la Asamblea Constituyente y precisó que si el Gobierno entrante se desvía, “el partido lo va a rectificar”.

En una encendida proclama, resaltó que la revolución se hace con el “Parlamento extraoficial”, representado por la calle, organizaciones, movimientos sociales, gobiernos regionales, los estudiantes y los arquitectos.

Además, tuvo un impase con el economista Pedro Francke, a quien criticó por afirmar que se necesitan “funcionarios de alto nivel”, en una entrevista televisiva.

A esto se debe sumar que el presidente tiene una fuerte oposición en el Congreso, que podrá bloquear proyectos y lo fiscalizará.

En ese contexto, el congresista de PL, Guido Bellido, manifestó -en Canal N- que “lo que tiene (Castillo) en este momento es el mandato del pueblo peruano como militante. Y lo que el partido le va a exigir es que cumpla las promesas que se han dicho en la campaña y tiene que dar su aporte”.

El lunes, un grupo de militantes del lápiz se congregó en los exteriores del centro de operaciones de Castillo y cuestionaron que se reúna con políticos “continuistas”.

“Las bases de PL tienen su posición firme de no seguir con algunos políticos continuistas u oportunistas que lucran de la política, se planteó claramente el cambio y tienen que llegar cuadros nuevos”, dijo Emerson López, secretario de profesiones de PL.

Panorama incierto

En ese escenario, el analista César Campos opinó que el gobierno de Castillo llega con más incertidumbre que certezas, pues este se esmeró en guardar silencio sobre las líneas principales de lo que será su gestión.

“Estamos en una órbita de absoluta y total falta de claridad de lo que va a ser el destino del país en las manos de Castillo”, apuntó.

En diálogo con Correo, Campos advierte que la necesidad de Cerrón de tener poder en el gobierno, lo afectará.

“Este gobierno de Pedro Castillo, sin duda, va a ser muy muy precario”, señaló.

Además, “pronosticó” que los primeros meses de gobierno serán de aparente moderación.

“Él no va a cambiar mucho las reglas del juego, eso es evidente, de la noche a la mañana no pueden haber cambios tan bruscos”, precisó.

Desde su punto de vista, eso servirá como proyecto de mediano plazo para preparar las bases para que él y Cerrón Rojas puedan dar un zarpazo institucional político que paralice al Congreso, y a las autoridades municipales y regionales “de manera que vayan (adaptándose) al estilo de (Hugo) Chávez o Cuba”.