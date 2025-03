El expresidente Pedro Castillo protagonizó un incidente frente a los magistrados al intentar retirarse durante la reanudación del juicio oral por el intento del golpe de Estado del pasado 7 de diciembre de 2022.

Cabe precisar que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema realizó continuó con la audiencia este jueves 6 de marzo en el establecimiento penitenciario de Barbadillo (distrito de Ate), donde el exjefe de Estado se encuentra recluido.

El exmandatario se mostró en desacuerdo con el proceso judicial en su contra y dijo que participa en audiencia en contra su voluntad.

“Estoy aquí contra mi voluntad, en nombre de millones de peruanos. Hay una acusación en mi contra, pero yo no cometí ningún delito ”, exclamó Pedro Castillo al cuestionar la legitimidad de los magistrados y la forma en que se desarrolla el juicio.

Nuevamente, el expresidente dijo que no cuenta con la defensa legal que él considera adecuada. “El abogado que me han asignado no es mi abogado. Me están imponiendo la defensa pública. Se ha adelantado opinión en este caso y esto no es justo”, sostuvo.

En ese momento, Pedro Castillo intentó retirarse de la sala, pero el juez le advirtió que no podía hacerlo por la medida de coerción en su contra: “Si se retira, tendremos que disponer que lo conduzcan nuevamente, porque el juicio no puede continuar sin su presencia” .

Ante ello, Pedro Castillo volvió a sentarse e insistió: “Estoy acá contra mi voluntad”.

Caso

Pedro Castillo y otros seis acusados son investigados por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La Fiscalía pide 34 años de pena privativa de libertad contra el expresidente y 25 años contra los exministros Bettsy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Asimismo, solicita el pago de S/ 65 419 038.53 como reparación civil en favor del Estado.

Para el abogado penalista, Mario Amoretti, el juicio al expresidente Pedro Castillo podría extenderse un año, y refirió que la negativa del exmandatario a contar con un defensor público sería parte de una estrategia legal.

