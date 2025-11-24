La decisión sobre la sentencia contra Pedro Castillo, implicado en el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, se conocerá este jueves 27 de noviembre. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que cerró el debate el 21 de noviembre, anunciará su veredicto en una audiencia programada para las 09:00 a.m., en la que definirá si acepta o no el pedido de la fiscalía de imponerle 34 años de prisión.

“Tras declarar cerrado el debate el pasado viernes 21 de noviembre, Sala Penal Especial de la Corte Suprema continuará este jueves 27 del presente, a las 09:00 horas, audiencia de juicio oral contra expresidente Pedro Castillo y otros, donde emitirá el pronunciamiento de ley que corresponda”, se lee en una publicación del Poder Judicial en su cuenta oficial de X.

Durante el juicio oral, la Fiscalía pidió 34 años de prisión contra el expresidente por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad, además de su inhabilitación para ocupar cargos públicos. Según el Ministerio Público, Castillo Terrones intentó dar un golpe de Estado al anunciar la disolución del Congreso y la intervención del sistema judicial, acciones que fueron rechazadas por las Fuerzas Armadas y culminaron con su detención.

