Diversos penalistas analizaron el caso de la congresista Adriana Tudela (Avanza País), quien estuvo en Estados Unidos, entre el 19 y 22 de setiembre, fecha que coincidía con tres días de la semana de representación, que se dio desde el 20 al 24 de ese mes. Pese a ello, la parlamentaria cobró S/2 mil 800, pero los devolvió el 27 de setiembre, cuando ya el Congreso le hizo el depósito.

Para el abogado Felipe Salas Zegarra lo correcto hubiera sido que la parlamentaria de Avanza País pida que se suspenda el pago de gastos de representación con anterioridad a su viaje y no esperar que le pagarán para devolverlo.

“Esto no lo exime de posibles responsabilidades legales, puesto que el acto lesivo se consuma con el cobro indebido. La devolución del bono de (Adriana) Tudela es como robar un auto y luego devolverlo”, señaló en diálogo con Correo.

Asimismo, señaló que Tudela debió seguir los pasos de su colega Margot Palacios (Perú Libre), quien el 14 de setiembre, antes de la semana de representación, pidió que se le descuente por los días en que estuvo en Estados Unidos.

“En el 2019, el Ministerio Público inició investigaciones a congresistas por casos similares, quienes recibieron por gastos de representación, pero estuvieron en el exterior. En este caso debe suceder lo mismo”, explicó.

Por su parte, el penalista Andy Carrión señaló que cuando se destina dinero para una determinada finalidad del funcionario público y este no cumple con ello, se “podría hablar del delito de peculado”.

“Se apropió de un dinero que estaba destinando para una finalidad que no ha sido utilizada. En el derecho penal, así uno devuelva dinero del bien robado no significa que no hayas cometido el delito”, explicó el letrado.

A juicio de Carrión, existen indicios para que la Fiscalía aperture una indagación contra la congresista Tudela. “El Ministerio Público por menos ha abierto una indagación preliminar”, dijo.

Para el penalista Luis Lamas Puccio, podría existir un presunto delito de la congresista, pero considera que primero debería conocerse los motivos que la llevaron a devolver el dinero al Congreso.

“¿Por qué cobro ese dinero y luego las devolvió? Si es porque no le correspondía, reconoce que el dinero llegó a su poder y por eso lo devuelve (...) eso tiene que ser esclarecido”, dijo.

Para el letrado, el caso de Tudela también podría ser un tema administrativo por su inexperiencia parlamentaria y cree que probablemente el Ministerio Público abra una investigación en su contra, además de verse en la Comisión de Ética del Congreso.

