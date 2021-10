En la noche de este miércoles, Betsy Chávez juró, ante el presidente de la República, Pedro Castillo, en el cargo de ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, en reemplazo del cuestionado Iber Maraví.

La salida de Maraví se da luego de que el diferentes bancadas del Congreso hayan anunciado la recolección de firmas para presentar una moción de censura en su contra tras ser vinculado con Movadef, brazo político de Sendero Luminoso.

Precisamente, Guido Bellido había anunciado la posibilidad de presentar una cuestión de confianza para defender al entonces ministro de Trabajo. Este hecho generó polémica y desató diferentes reacciones en el Parlamento.

¿Quién es Betsy Chávez?

Es una abogada que trabajó cinco años en el Congreso de la República como asesora, técnica y auxiliar. Es hija de un dirigente social de familias que se ubicaron en Tacna.

Cuando tenía 24 años intentó ser consejera regional, mediante el partido político Alianza Para el Progreso (APP). Sin embargo, no alcanzó dicho cargo.

Fue electa como congresista, con la agrupación política Perú Libre, para el periodo 2021-2026, y es considerada como de la facción “moderada” de su bancada.

En los últimos días, el portal Epicentro TV difundió conversaciones de WhatsApp en que se lee cómo congresistas de Perú Libre cuestionaban la posición de Betsy Chávez.

“Tenemos una izquierda bruta y achorada”

La congresista Betssy Chávez (Perú Libre) criticó la postura de algunos de sus colegas de la bancada oficialista respecto al respaldo que le dan al partido político encabezado por Vladimir Cerrón en desmedro de la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Así como hay una derecha bruta y achorada, tenemos una izquierda bruta y achorada. Ser de izquierda no te hace el mejor ser humano y ser de derecha menos también. Estamos en una situación equiparada, pero sí es cierto que hay una oportunidad histórica que tiene la izquierda para poder gobernar al país y lograr el cambio social del país que tanto hemos anhelado”, expresó Chávez en diálogo con Exitosa.

Asimismo, la legisladora detalló que existe mucha “sensibilidad” en el interior de Perú Libre hacia las críticas. Agregó que hay un sector de la bancada parlamentaria que se inclina hacia el beneficio del partido antes que del gobierno nacional.

“El tema acá es de mucha sensibilidad. Uno no puede decir nada porque al momento el otro sale y se ofende. Imagínate que con todo lo que me dicen a mí, de populista u otras cosas. Yo solamente digo que tenemos que respaldar al gobierno del profesor Pedro Castillo, tenemos que otorgarle gobernabilidad, vamos por una Constituyente, vamos por una renegociación de gas de manera responsable, eso es lo que nos corresponde, pero me dicen “estás en contra del partido” y les digo porqué. (Me responden) “Porque prefieres al profesor Pedro Castillo antes que al partido”. Yo creo que los 30 millones de peruanos estamos por encima del partido y tenemos que trabajar por el bienestar de todos los peruanos”, aseveró la parlamentaria.

