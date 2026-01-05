Tras la caída del dictador chavista Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, en Venezuela, el Gobierno del Perú anunció nuevas medidas migratorias ante la posibilidad de que personas de su entorno, esperen utilizar el país como vía de escape.

DETALLES

En un comunicado publicado el sábado por la noche, el Ministerio del Interior, a cargo de César Diaz Peche, informó que a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones (Migraciones) y en coordinación con la Policía Nacional del Perú, se implementarán nuevas medidas migratoria vinculadas a personas extranjeras de nacionalidad venezolana que estén relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro.

“En ese sentido, se adoptarán las medidas de restricción de ingreso al país conforme al libre ejercicio de nuestra soberanía en pro del orden interno y seguridad nacional, respecto a las personas que han sido sancionadas, con el fin de impedir que utilicen al Perú para evadir la justicia”, se lee en el pronunciamiento.

Y si bien el comunicado precisa que dichas medidas se aplicarán “a partir de la fecha”, al cierre de esta edición no se publicó un decreto o norma en el diario El Peruano con más detalles al respecto.

Por su parte, el presidente José Jerí reaccionó al anuncio a través de sus redes sociales.

“Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años”, escribió en X.

ATAQUE

Un dato no menor es que el dictador Nicolás Maduro siempre atacó al Perú y para muestra hay varios botones.

Cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski impulsó la creación del Grupo de Lima, un mecanismo regional que desconoció la reelección de Maduro y exigió la restauración de la democracia en Venezuela, el dictador se refirió al grupo como “el cartel de Lima”.

Mientras que en 2019 el Perú le prohibió la entrada a Maduro, decisión que el dictador calificó como “una ridiculez”.