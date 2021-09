El partido político Perú Libre consideró este domingo que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva “no debería permanecer un minuto más” en el cargo luego de señala que “la calle pide vacancia presidencial” en una entrevista publicada en el diario ‘Trome’.

A través de un comunicado difundido en su cuenta institucional de Twitter, la agrupación fundada por el sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, consideró que la titular del Parlamento busca “azuzar la ruptura de un Gobierno democráticamente elegido” y calificaron su actitud de “antidemocrática y golpista”.

“Declaraciones de esta naturaleza reflejan la oscura intención por desestabilizar y debilitar el sistema democrático. Incitar, azuzar la ruptura de un Gobierno democráticamente elegido, constituye una gravísima y grosera actitud antidemocrática y golpista”, se lee en el comunicado.

“Consideramos que la señora María del Carmen Alva, a raíz de estas declaraciones que muestran su talante antidemocrático y golpista, no debería permanecer un minuto más al frente de la presidencia del Poder Legislativo”, indica el partido.

En esa línea, Perú Libre dio a conocer “el inicio de una campaña dirigida a fortalecer el sistema democrático y promover una cultura de paz, entre nuestros ciudadanos”.

Este domingo, la presidenta del Congreso indicó al diario ‘Trome’, que “la calle” es la que pide la vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo, precisa que no hay ninguna moción presentada en el Parlamento en ese sentido.

“Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”, manifestó Alva.

