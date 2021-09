La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, señaló que “la calle” pide que se dé una vacancia presidencial contra el mandatario Pedro Castillo Terrones, debido a la situación actual del país. Sin embargo, precisó que este pedido no proviene de su institución y que actualmente no hay ninguna iniciativa de este tipo por parte de un grupo político.

“Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”, aseveró en diálogo con el diario Trome.

Señaló también que es necesario hacer cambios en el Gabinete Ministerial, empezando por su titular, Guido Bellido, quien ha sido cuestionado por la agresión verbal que denunció la congresista Patricia Chirinos. Alva agregó que a Bellido Ugarte le falta experiencia en gestión.

“Son unas palabras muy fuertes para un primer ministro, para nadie, para cualquiera, son palabras inaceptables. Por el cargo que él tiene definitivamente es peor, se agrava y creo que ninguna mujer puede recibir ese tipo de agresión verbal. Es inaceptable…”, manifestó.

“Yo creo que le falta experiencia de gestión pública [a Bellido], también formación política, pero sabemos que el presidente tiene la potestad, la facultad de nombrar su premier y, si es su persona de confianza, está en toda la facultad de hacerlo, pero la población en general le ha pedido que haga este cambio por los procesos judiciales que tiene pendientes de lavado de activos y apología al terrorismo”, añadió.

Al ser consultada sobre si el otorgamiento del voto de confianza por parte de la bancada de Acción Popular fue un respaldo al Gobierno, Alva precisó que esto no fue un cheque en blanco, sino que ejercerán un rol fiscalizador.

“Acción Popular es un partido democrático, un partido que está apostando por la gobernabilidad, pero que no va a dejar de fiscalizar y va a estar ahí, vigilando qué es lo que está haciendo este gobierno. Y así como se le dio la confianza la semana pasada, a la semana siguiente al primer error que cometa vamos a ser los primeros en fiscalizar y no apoyar a este gobierno”, refirió.

“Creo, porque yo no voto, que la bancada consideró darle una confianza para dar gobernabilidad a este gobierno y una oportunidad, pero siempre, como digo yo, un voto de confianza vigilante y fiscalizador. No es un cheque abierto”, puntualizó.

