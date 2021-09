Se hunde solo. Pese al rechazo de congresistas de diversas bancadas y movimientos de derechos humanos, el premier Guido Bellido no termina de aclarar la denuncia en su contra de Patricia Chirinos, legisladora (Avanza País).

Lejos de eso, el jefe del Gabinete estuvo el último viernes en una entrevista presencial con Ricardo Belmont, en Best Cable, formuló declaraciones que generaron nuevas críticas en las redes sociales, motivo por el cual tuvo que apelar a las redes sociales para emitir una nueva aclaración o una reinterpretación sobre sus dichos.

“Respecto a los comentarios que desvirtúan lo que expresé en la entrevista con Ricardo Belmont, quiero aclarar que aludo a los casos en que se inculpa a alguien de manera injusta. Las denuncias por acoso sí deben darse cuenta cuando amerita, con objetividad“, tuiteó Bellido.

Pero, ¿qué fue lo que dijo la noche del viernes? El primer ministro se solidarizó con el hombre denunciado en los casos de violencia verbal o física contra la mujer, en lugar de con la denunciante.

“Creo que la única recomendación a todas nuestras hermanas, cualquier compañera, es que uno, a veces, antes de ponerse en eso, tiene que pensar. Tiene un padre, tiene un hijo, tiene un hermano. Entonces, si yo fuera mujer digo: ¿qué pasaría si a mi hijo le dijeran eso; a mi padre si por alguna situación le dijera eso, o a mi esposo?“, manifestó Bellido.

El premier expresó así su empatía con los denunciados, en un país que, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) de 2019, una de las formas de violencia más frecuentes que sufre la mujer es la psicológica.

Según Endes, este tipo de agresión es entendida como “la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación”. Solo en 2020, el 54,8% de mujeres fue víctima de violencia psicológica, verbal o sexual, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Guido Bellido agregó: “Cuando veo cualquier escenario, yo me pongo en la situación de la otra persona siempre”.

DENUNCIA

El último martes, la legisladora Patricia Chirinos denunció en RPP que, en una conversación que tuvo cuando pedía una oficina a la Junta Preparatoria de la Mesa Directiva, Bellido le respondió con una agresión.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo: ‘Que te preocupas de eso, anda cásate’. Y le dije: ‘Perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo: ‘Ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata, pero sí me pareció una falta de respeto grave“, aseguró la parlamentaria de Avanza País.

Frente a ello, el jefe del Gabinete negó al periodista Ricardo Belmont que él fuera autor de una frase así contra Chirinos y, por el contrario, restó crédito a su versión.

“Creo que se lo imaginó, ha estado pensando en cualquier otra cosa, qué sé yo, pero no entiendo cómo ha podido acusarme y, a partir de ellos, todos (se han expresado) contra mi persona”, Dijo.

Ricardo Belmont le repreguntó qué piensa cuando lo acusan de acosador. Bellido respondió: “Es muy peligroso, ese escenario también se ha generado en el ambiente. Eso puede ser malutilizado. ¿Qué pasa si usted sale y en la puerta alguien le acusa que usted lo ha mirado o alguna palabra, o le dice que alguien ha dicho algo de tal forma? “, Manifestó el premier.

REACCIONES

En diálogo con Correo, la excongresista Luisa María Cuculiza lamentó las declaraciones del premier Guido Bellido y remarcó que con el tema de la violencia contra la mujer no se puede jugar.

“(El premier) ha metido la pata y ojalá no lo vuelve a repetir, porque la violación contra la mujer es un acto que queda para toda su vida. Es muy grave “, dijo.

La excongresista mostró su preocupación porque, a pesar de que existen leyes que castigan el feminicidio y la violencia contra la mujer, estos casos continúan.

Por su parte, la exministra de la Mujer Nidia Vílchez aseguró que el premier, quien afronta una investigación por apología al terrorismo, ha puesto “en una situación vergonzosa” al país tras sus polémicas declaraciones respecto a las mujeres y las denuncias de acoso.

“Él requiereía tal vez un traductor, porque cada vez que declara o dice algo, él mismo sale a aclarar lo que ha dicho o lo que dejó de decir”, indicó respecto al hecho de que Bellido publicara una nueva aclaración sobre sus expresiones en una entrevista el último viernes.

En comunicación con este diario, la también exparlamentaria sostuvo que el presidente Pedro Castillo debería evaluar remover del cargo a Bellido “para colocar a alguien que realmente lo apoye desde la PCM”.

En tanto, vía Twitter, el exministro del Interior, Carlos Basombrío, calificó de “troglodita” a Bellido y cuestionó la elección del titular de la PCM.

“Ya saben mujeres agredidas, no denuncien, aguanten, háganlo por sus hijos. Que el marido les pegue no importa. Y este troglodita es el jefe de Gabinete. Y la ministra de la Mujer dice que va a cambiar mentalidad ministros con un curso de inducción. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? “, Enfatizó.

“Pongo las dos manos al fuego por Cerrón”

El premier Guido Bellido aseguró que “pone las dos manos al fuego” por Vladimir Cerrón y sostuvo que es inocente de todos los cargos que enfrenta.

“Estamos convencidos de que nuestro secretario general Vladimir Cerrón no tiene ningún vínculo con la corrupción. Para caer en el error de la corrupción debería ser otra persona, porque él tiene claridad ideológica“, resaltó.