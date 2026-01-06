El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró improcedente la fórmula presidencial del partido Perú Primero que tiene como candidato a Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, para las Elecciones Generales 2026.

El sistema electoral, en primera instancia, declaró fundadas las tachas que se presentaron contra la candidatura de Vizcarra Cornejo.

#LOÚLTIMO El JEE Lima Centro 1 declara improcedente la inscripción de la fórmula presidencial de Mario Vizcarra de Perú Primero. pic.twitter.com/q9UgBdUZDE — Sofía López (@SofiaLopezLl) January 5, 2026

MOTIVOS

Las tacha presentadas contra el candidato presidencial se sustentan en que tiene una sentencia dictada en octubre del 2005 por un tribunal de Moquegua, por el delito de peculado, caso que fue registrado en la hoja de vida que presentó.

Quienes presentaron las tachas, alegaron que la Ley 30717, promulgada en el 2018, establece que no pueden ser candidatos a la presidencia quienes hayan sido funcionarios y hayan recibido penas, sean suspendidas o efectivas, por un grupo de delitos de corrupción que incluye el peculado, incluso si hubiesen sido rehabilitados.

Al respecto, el JEE precisó que dicha ley no ha sido declarada inconstitucional ni ha sido derogada, es decir, se encuentra vigente “con la obligación de aplicarla”.

Sobre los casos en que el Tribunal Constitucional (TC) decidió inaplicar la ley por recursos de candidatos excluidos, el JEE explicó que no puede tomarse como medida para Perú Primero, porque “son demandas de amparo para casos en concreto”.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá resolver en última instancia si se confirma o no el retiro de Mario Vizcarra.

Mario Vizcarra calificó de “inaudita” la decisión del JEE. Foto: Joel Alonzo/GEC

ANÁLISIS

Para el experto en temas electorales, José Tello, el JEE resolvió de manera correcta porque las resoluciones del TC no se aplican en todos los casos.

“No tienen un carácter general como una resolución de inconstitucionalidad”, indicó.

En diálogo con Correo, Tello dijo que si bien el JNE puede resolver en otro sentido, todo dependerá de los argumentos que presente Perú Primero.

“Se debería confirmar lo dicho en primera instancia. Si el JNE mantiene su línea de jurisprudencia, debería resolver en el mismo sentido”, afirmó.