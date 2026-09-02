El Gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La medida, señaló la Cancillería, responde a la posición de Perú en defensa de la democracia, el derecho internacional y la paz, y se aplicará conforme a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

La decisión no implica el cierre de las relaciones consulares entre ambos países. Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos vínculos continuarán para atender a los ciudadanos peruanos en Irán y a los iraníes en Perú, de acuerdo con las funciones establecidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Entre los motivos expuestos por el Gobierno peruano figuran sus cuestionamientos a la situación de los derechos humanos y la democracia en Irán, además de las restricciones que, según la Cancillería, afectan la navegación y el comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de 2026.

La medida fue comunicada a Irán mediante una nota diplomática entregada a través de su embajada en Ecuador, que también ejerce funciones ante Perú.

📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán



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